В Херсоне со здания ОГА пропал флаг РФ: оккупанты ждут наступления ВСУ и готовят провокации

Оккупанты РФ ждут наступления ВСУ на захваченный Херсон / Коллаж 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), соцсети, УНИАН

Оккупационные войска России готовятся к наступлению ВСУ на захваченный Херсон и планируют провокации. Поэтому флаг оккупанта РФ мог исчезнуть со здания областной государственной администрации. Захватчики хотят создать картину якобы выхода из населенных пунктов. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что флаг со здания Херсонской ОГА в оккупированном областном центре может быть планом россиян. Захватчики планируют провокации и готовятся к наступлению украинских войск на оккупированный Херсон.

По ее словам, речь идет о провокациях, связанных с созданием, дескать, картины того, что они покидают населенные пункты. Учитывая подготовку оккупантов к уличным боям и расположению их войск, ВСУ понимают тактику врага.

Кроме того, захватчики переодеваются в гражданскую военную форму.

"Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", - объяснила ситуацию Гуменюк.

Также она подчеркнула, что провокации уже были в Херсоне. Россияне пытались создать впечатление того, что украинские войска, мол, "обстреливают гражданское население".

Ситуация в Херсонской области

В Институте изучения войны ранее заявили, что войска России готовятся "оборонять" свои позиции в Херсонской области и к наступлению армии Украины на захваченный Херсон. В то же время силы обороны Украины продолжают проводить на Херсонщине наступательные операции.

Президент Владимир Зеленский предупреждал о том, что Россия проводит информационную спецоперацию. По его словам, оккупанты на самом деле не отступают с оккупированного Херсона. Враг пытается заставить Украину перебросить туда большое число военных, чтобы ослабить другие участки фронта.

3 ноября в социальных сетях появились фотографии здания областной государственной администрации в Херсоне. Со здания пропал флаг страны-оккупанта России.

Назначенный оккупантами РФ гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что "скорее всего войска будут уходить на левый берег Херсонской области".

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