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Войска РФ готовятся к "обороне" и ждут наступления ВСУ на захваченный Херсон – ISW

2 ноября 2022, 09:42

Армия Украины продолжает проводить контрнаступательные военные операции в оккупированной Херсонской области, сказали в Институте изучения войны.

ВСУ, войска РФ
Оккупанты России укрепляют свои позиции в захваченной Херсонской области - ISW / Коллаж иллюстративное фото 93 ОМБр Холодный Яр, Минобороны РФ

Оккупационные войска России готовятся к "обороне" позиций в Херсонской области и наступлению ВСУ на захваченный Херсон. Украинские войска продолжают проводить контрнаступательные операции в регионе. В то же время российские захватчики проводят наступление в районе Бахмута Донецкой области. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что оккупанты ожидают наступление сил обороны Украины на захваченный Херсон. ВСУ проводят военные операции в Херсонской области, направленные на освобождение региона.

"Российские войска продолжают подготовку к обороне, а украинские войска ведут контрнаступательные операции в Херсонской области", - указано в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты по-прежнему наступают в районе Бахмута Донецкой области.

Как подчеркнули специалисты Института, российские захватчики продолжают работать над созданием условий для длительного и постоянного переселения мирных жителей с восточного берега Днепра на Херсонщине.

Ситуация в Херсонской области

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее рассказала о том, что армия Украины продолжает наносить удары по позициям оккупантов России в Херсонской области и удерживать огневой контроль в регионе. По ее словам, захватчики получили задание до последнего держаться за Херсон и строят оборонные рубежи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты РФ на самом деле не отступают с оккупированного Херсона. Такая риторика является информационной спецоперацией Москвы. Россия пытается заставить Украину отправить на данное направление большое количество военных, тем самым перебросив их с других участков фронта.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что оккупанты собираются биться с ВСУ за Херсон. Россияне бросили в оккупированный город еще несколько батальонных тактических групп. Они готовятся к уличным боям.

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