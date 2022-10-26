Войска РФ готовятся до последнего держать Херсон, оккупанты строят оборонительные редуты – ОК Юг

Оккупанты РФ укрепляются в Херсонской области и готовятся к удержанию Херсона - ОК ЮГ / Коллаж иллюстративное фото 93 ОМБр Холодный Яр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины продолжают бить по позициям оккупантов России на Херсонщине и удерживать огневой контроль в области. Россияне, вероятно, получили приказ до последнего держаться за Херсон и строят новые оборонные рубежи. Они пытаются выстроить первую линию обороны и готовятся к "защите" захваченных позиций на левом берегу Днепра. Об этом заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что украинские войска по-прежнему наносят удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Захватчики укрепляются, и, судя по всему, готовы до последнего держаться за оккупированный Херсон.

"Несмотря на то, что мы продолжаем огневой контроль и поражение позиций, их много. Они выстраивают новые рубежи обороны, в частности, готовятся держать Херсон. Такая неудача будет критическим, переломным моментом для империи. По всей вероятности, они получили приказ держаться до последнего. Но мы знаем, кто последний и где его найти", - объяснила ситуацию Гуменюк.

Также она подчеркнула, что российская армия в Херсонской области осуществляет попытки сооружения первой линии обороны. Защитные рубежи оккупанты готовят и на левом берегу Днепра.

Ситуация в Херсонской области

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что оккупированный Россией Херсон уже покинула значительная часть населения. Российские захватчики готовятся к уличным боям в Херсоне.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что войска РФ в Херсонской области готовятся не к выходу, а к удержанию Херсона.

По его словам, у россиян будет два варианта – либо оставить город, либо попасть в ловушку ВСУ. По прогнозу Буданова, армия Украины освободит Херсон до конца года.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины сейчас на третьем этапе.

ВСУ постепенно освобождают оккупированные территории. По его словам, войска РФ оказались в ловушке в Херсоне – вряд ли они смогут сбежать, как было в Харьковской области.

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