УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Войска РФ готовятся до последнего держать Херсон, оккупанты строят оборонительные редуты – ОК Юг

26 октября 2022, 22:18

Армия Украины продолжает удерживать огневой контроль и наносить удары по позициям оккупантов России в Херсонской области, сказала Наталья Гуменюк.

ВСУ, войска РФ
Оккупанты РФ укрепляются в Херсонской области и готовятся к удержанию Херсона - ОК ЮГ / Коллаж иллюстративное фото 93 ОМБр Холодный Яр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины продолжают бить по позициям оккупантов России на Херсонщине и удерживать огневой контроль в области. Россияне, вероятно, получили приказ до последнего держаться за Херсон и строят новые оборонные рубежи. Они пытаются выстроить первую линию обороны и готовятся к "защите" захваченных позиций на левом берегу Днепра. Об этом заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что украинские войска по-прежнему наносят удары по позициям российских оккупантов в Херсонской области. Захватчики укрепляются, и, судя по всему, готовы до последнего держаться за оккупированный Херсон.

"Несмотря на то, что мы продолжаем огневой контроль и поражение позиций, их много. Они выстраивают новые рубежи обороны, в частности, готовятся держать Херсон. Такая неудача будет критическим, переломным моментом для империи. По всей вероятности, они получили приказ держаться до последнего. Но мы знаем, кто последний и где его найти", - объяснила ситуацию Гуменюк.

Также она подчеркнула, что российская армия в Херсонской области осуществляет попытки сооружения первой линии обороны. Защитные рубежи оккупанты готовят и на левом берегу Днепра.

Ситуация в Херсонской области

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что оккупированный Россией Херсон уже покинула значительная часть населения. Российские захватчики готовятся к уличным боям в Херсоне.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что войска РФ в Херсонской области готовятся не к выходу, а к удержанию Херсона.

По его словам, у россиян будет два варианта – либо оставить город, либо попасть в ловушку ВСУ. По прогнозу Буданова, армия Украины освободит Херсон до конца года.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины сейчас на третьем этапе.

ВСУ постепенно освобождают оккупированные территории. По его словам, войска РФ оказались в ловушке в Херсоне – вряд ли они смогут сбежать, как было в Харьковской области.

Смотрите видео Главред - Мусиенко назвал условие, при котором РФ может применить "грязную бомбу" в Херсоне

Другие новости:

ВСУ новости Херсона войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:38

"Зеленский может дать пощечину": Арестович рассказал, почему на саммит G-20 могут отправить Мишустина

22:27

Гороскоп на ноябрь 2022 для Овнов: потеря дохода, смена планов и путешествиеВидео

22:18

Войска РФ готовятся до последнего держать Херсон, оккупанты строят оборонительные редуты – ОК ЮгВидео

22:15

Знаменитый российский футболист цинично прикрылся украинскими детьми и поддержал войну

22:10

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

Реклама
22:00

РФ продолжает техногенный шантаж: под ударом ДнепроГЭСмнение

21:53

Владимир Остапчук и Кристина Горняк развелись - инсайдер подтвердил расставание

21:53

"Иди, не будь трусом": россиянка сама выгнала мужа на войну против Украины и стала вдовойВидео

21:27

Роксолана Пидласа: российский Альфа-банк будет национализированВидео

21:24

Нацсовет просит признать Россия 24, RTR Планета и Первый канал террористическими организациями

21:09

"Людочка лишь сказала свои первые слова": ракета РФ убила в Лимане 1-летнюю девочку и всю ее семью

20:58

Украину атакует бабье лето: синоптики рассказали, сколько продлится жараВидео

20:57

Другая жизнь и новая любовь: известный рунолог "развел" Веру Брежневу и Константина Меладзе

20:36

Путин клянчит переговоры с Украиной: президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому "сигналы Кремля"Видео

20:23

"Что мне дождик проливной": 3 эффективных способа, как защитить обувь от промоканияВидео

20:18

Меган Маркл больше не вдохновляет: кто из британской королевской семьи признан самой влиятельной

20:05

"Развал РФ может иметь разные последствия": Фейгин назвал сценарииВидео

19:58

Украина начала сотрудничество с Израилем: Зеленский раскрыл важные подробностиВидео

19:47

ВСУ освободили населенный пункт на Луганщине и установили там флаг УкраиныВидео

19:32

ВСУ за два месяца вытеснят оккупантов на линию 23 февраля – генерал СШАВидео

Реклама
19:26

Звезда "Пиратов Карибского моря" озвучила дневник юной харьковчанки, написанный под обстрелами

19:20

И станет Рамзан во главе России, и со всеми помиритсямнение

19:07

Знаменитую певицу "парализовало" прямо на сцене: фанаты пришли в ужасВидео

19:03

Россия не заминировала Каховскую ГЭС до такой степени, чтобы совершить подрыв – ГУРВидео

18:50

Блэкаут не страшен: как сделать фонарик из батареек

18:28

Атакуют цели на расстоянии 40 км: Украина получит от США дальнобойные дроны SwitchbladeВидео

18:17

Гороскоп на завтра 27 октября 2022: Львам – деньги, Девам – интриги недругов, Стрельцам – большая ссора

18:15

Почему еду нельзя выбрасывать в мусорное ведро: 4 правила, о которых никто не зналВидео

18:10

Не угодила Путину: Собчак едва успела сбежать из РФ – за ней гнались силовики

17:59

"Мне нужно, чтобы дети не погибли": Зеленская эмоциально попросила ПВО у немцевВидео

17:50

Веерные отключения света в Украине: у Зеленского заявили о подготовке "понятного" графикаВидео

17:30

Эвакуировал раненого солдата: на фронте погиб талантливый врач и выдающийся футболист

17:26

Российский священник предложил женщинам больше рожать, чтобы пережить войну в УкраинеВидео

17:10

"Не провоцируйте нас": у Лукашенко записали странное обращение армии Беларуси к ВСУВидео

17:07

"Обвиняет других в том, что хочет сделать сама": Столтенберг жестко ответил РФ по поводу "грязной бомбы"Видео

17:03

Польский Сенат признал российскую власть террористическим режимомВидео

16:53

Сгорела заживо в авто: всплыли трагические детали взрыва в Днепре, где погибла беременная девушкаВидео

16:27

Потерял отца и беременную маму: в Бахмуте спасли 8-летнего мальчика, родителей которого убили оккупантыВидео

16:21

Радуются каждому моменту: 4 самых счастливых знака зодиака

16:21

Сожгла все мосты: Жанну Бадоеву требуют уволить с главного пропагандистского канала РФ

Реклама
16:12

"Грязная бомба и биополигоны": Путин устроил истерику с баснями про "угрожающую" УкраинуВидео

16:08

Как няня Вика унижала Украину: в сети проанализировали сериал с Заворотнюк и высказывания об Украине

15:59

Самые вкусные корзиночки на Новый год 2023 с нежнейшей начинкой: быстрый и легкий рецепт закускиВидео

15:35

Ядерные учения под руководством Путина: РФ нанесла тренировочный удар по полигону на КамчаткеВидео

14:56

Израиль готов предоставить доказательства о лжи Ирана по поставкам РФ дронов – президент страныВидео

14:50

"Все гораздо страшнее": просидевший в укрытии Штайнмайер шокирован историями о войне в УкраинеВидео

14:28

Ксения Мишина в кричащем мини-платье и ботфортах заткнула за пояс Меган ФоксВидео

14:27

Добрались спецслужбы: в частном доме Собчак проходят обыски

14:20

"Путинизм – это вирус": у Зеленского назвали "лекарство" для борьбы с режимом КремляВидео

14:07

Поехал убивать украинцев во второй раз: ВСУ ликвидировали почти 27-летнего ВДВшникаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять