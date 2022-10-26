Третий этап войны в Украине: Резников рассказал о "ловушке" для оккупантов в Херсоне

Алексей Резников рассказал о ситуации в Херсонской области / Фото Reuters, 93 омбр Холодный яр

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе – постепенном освобождении оккупированных территорий - и рассказал, почему замедлилось контрнаступление ВСУ на Херсон.

Резников объяснил в интервью американскому изданию Fox News, что первый этап войны в Украине заключался в том, чтобы остановить российскую армию. На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию по всей линии фронта, сейчас же происходит деоккупация захваченных россиянами украинских территорий.

На данный момент в Херсоне армия РФ оказалась в ловушке на правом берегу Днепра. Вооруженные силы Украины контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности покинуть город, как это было во время деоккупации Харьковской области.

По словам Резникова, оккупантам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ.

"Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как сделали это в Изюме", – сказал Резников.

При этом сейчас на юге Украины идут дожди, поэтому погодные условия немного замедлили наступление Вооруженных сил на Херсон.

Он отметил, что ВСУ используют "такую тактику, чтобы деоккупировать наши территории километр за километром, шаг за шагом".

"Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", - заявил министр.

Ситуация на Херсонщине

Оккупационные войска России на Херсонском направлении на днях должны получить команду отступать с захваченных позиций. Будущий приказ командования связан с наступлением Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал российский оккупант во время телефонного разговора со своей сестрой.

24 октября в Оперативном командовании Юг заявили, что Силы обороны Украины освободили от оккупационных войск России уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Там проводятся мероприятия по стабилизации ситуации. Украинские войска ведут бои с захватчиками за один из стратегических путей, который активно удерживают россияне.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о том, что российские войска готовятся не к выходу, а к удержанию оккупированного Херсона. У них будет два варианта – покинуть город или попасть в окружение ВСУ. По мнению Буданова, украинские войска могут освободить Херсон до конца года.

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