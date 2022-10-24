ВСУ контрнаступают на Херсонщине, войска РФ готовятся к бегству – перехват ГУР

Войска РФ готовятся к бегству с Херсонщины из-за наступления армии Украины - перехват разведки / Reuters, Суспільне

Оккупационные войска России на Херсонском направлении на днях должны получить команду отступать с захваченных позиций. Будущий приказ командования связан с наступлением Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал российский оккупант во время телефонного разговора со своей сестрой.

В перехваченной и опубликованной ГУР беседе говорится о том, что подразделения российской армии готовы бежать со своих позиций в Херсонской области.

"Здесь украинцы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана…Здесь новости плохие. Я же говорю: украинцы наступают. Пока мы единственные остались", - сказал российский военный.

Также он подчеркнул, что отступление должно состояться через день-два. Ожидается приказ командования ВС РФ. По его словам, из всего батальона осталось 100-150 боеспособных военных. Остальные либо получили ранения, либо погибли.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины продолжают проводить контрнаступательную военную операцию в Херсонской области. Согласно данным Генштаба ВСУ, оккупированный Херсон оставила значительная часть населения. Войска РФ в Херсоне готовятся к уличным боям.

Во время спецоперации ВСУ оккупанты России сбежали с двух населенных пунктов – Чаривного и Чкалового. Россияне эвакуировали с Берислава своих офицеров. В регионе участились случаи грабежей мирных жителей со стороны российских захватчиков.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что оккупанты готовятся к удержанию оккупированного города. Как утверждает руководитель разведки, россиянам придется либо бежать, либо попасть в окружение. По прогнозу Буданова, ВСУ могут освободить Херсон до конца года.

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