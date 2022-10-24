ВСУ в Херсонской области освободили от войск РФ более 90 населенных пунктов – ОК Юг

Армия Украины на Херсонщине продолжает сражаться с российскими оккупационными подразделениями за один из стратегических маршрутов.
Силы обороны Украины освободили от оккупационных войск России уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Там проводятся мероприятия по стабилизации ситуации. Украинские войска ведут бои с захватчиками за один из стратегических путей, который активно удерживают россияне. Об этом заявили в Оперативном командовании Юг.
Как сообщает пресс-служба ОК Юг, ВСУ освободили от российской оккупационной армии уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
Там живут около 12 тысяч человек. В настоящее время на территориях проводятся мероприятия по стабилизации ситуации.
Также в войсках Украины рассказали, что идут бои с оккупантами РФ за один из стратегических путей. Россияне серьезно держатся за маршрут.
"Эта дорога действительно стратегически важна, из-за этого они (захватчики, - ред.) так за нее упорно держатся", - подчеркнул один из бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.
Ситуация в Херсонской области
ВСУ продолжают проводить военную операцию по деоккупации Херсонской области. По данным Генштаба, оккупированный Херсон покинула часть населения. Российские оккупанты готовятся к уличным боям в городе.
В ходе спецоперации украинской армии на Херсонщине россияне сбежали с двух населенных пунктов – Чаривного и Чкалового. Враг эвакуировал своих офицеров из Берислава. Участились мародерства и грабежи местных жителей со стороны оккупантов.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о том, что российские войска готовятся не к выходу, а к удержанию оккупированного Херсона.
У них будет два варианта – покинуть город или попасть в окружение ВСУ. По мнению Буданова, украинские войска могут освободить Херсон до конца года.
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