Перебросили несколько БТГ, ожидают уличных боев: оккупанты готовятся оборонять Херсон – Жданов

Оккупанты готовятся оборонять Херсон – Жданов/ Минобороны РФ, Главред

Российские захватчики настроены сражаться за Херсон, для его "обороны" они перебросили во временно оккупированный город еще несколько батальонно-тактических групп (БТГ).

Всего в настоящее время группировка захватчиков в городе составляет около 30 тысяч военнослужащих. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.uа.

Он отмечает, что российские оккупанты готовы чуть ли не "по дну реки идти", чтобы перебрасывать в Херсон мобилизованных и подкреплять свои войска.

"Оккупанты делают всё возможное и невозможное и фактически готовы "идти по дну реки", чтобы перебрасывать туда войска и средства для обеспечения этой группировки", – отмечает Жданов.

По его словам, захватчики готовятся к уличным боям. Также они переодевают своих военных, чтобы выдать их за мирное население.

"(Оккупанты – ред.) занимают дома граждан, которые выехали, выламывают двери и создают огневые точки, а также переодевают военнослужащих в гражданскую одежду для того чтобы потом создать картинку, что местное население сопротивляется", – рассказывает эксперт.

Ранее в Оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне, вероятно, получили приказ до последнего держаться за Херсон и строят новые оборонительные рубежи. Они пытаются выстроить первую линию обороны и готовятся к "защите" захваченных позиций на левом берегу Днепра.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты могут осуществить серию терактов в Херсонской области, когда им придется отходить с оккупированных территорий региона. В частности, они могут взорвать жилые дома и нанести критический ущерб инфраструктуре.

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