Свет в Киеве и 4 областях будут выключать не по графику: энергетики заявили об экстренной ситуации

Свет в Киеве и 4 областях будут выключать не по графику/ УНИАН, Википедия

Из-за новых обстрелов россиянами энергетических объектов в ночь на четверг, 27 октября, энергосистема Украина подверглась серьезным разрушениям. В связи с этим НЭК "Укрэнерго" была вынуждена ввести беспрецедентные экстренные ограничения.

Теперь свет в Киеве и еще четырех областях могут выключать не по графику и на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении ДТЭК Киевские электросети.

"Россия снова атаковала объекты энергетической инфраструктуры. Из строя выведены ряд критически важных объектов. Вследствие этого в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь уже неактуальные графики стабилизационных отключений, которые были составлены накануне. В ближайшие дни будут применяться более жесткие и длительные отключения электроснабжения.

Кроме Киева, жесткие ограничения также будут действовать в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Энергетики также призвали и дальше экономить электроэнергию и уменьшить использование различных приборов утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Ракетный удар по Киевщине в ночь на 27 октября

В ночь на 27 октября российские оккупанты нанесли удар по Киевской области. Была атакована одна из общин. В результате обстрела возник пожар. Как рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, было несколько "прилетов".

Местные Telegram-каналы также сообщали, что на Киевщине были слышны звуки иранских дронов-камикадзе. Оккупанты запускали их с южного направления.

После этого заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в ночь на 27 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате вражеской атаки было повреждено оборудование в центральных областях, там вводят жесткие ограничения.

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