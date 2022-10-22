Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьи

Как приготовить вкусно булгур с овощами и оливковым маслом. Простой рецепт, который спасет всех.
Время приготовления: 40 минут
Кухня Европейская
В Украине сложилась критическая ситуация с электроэнергией из-за постоянных обстрелов России, и в стране ввели веерные отключения света.
Главред расскажет рецепт, который поможет любому приготовить вкусный ужин. Каши быстрого приготовления могут помочь в любой ситуации. На помощь прийдет булгур, кус-кус, овсяная или пшеничная каша.
Вкуснейший булгур с помидорами - рецепт
Вам понадобится:
- Булгур - 1 стакан
- Лук зеленый
- Помидоры - 2 шт
- Оливковое масло
- Лимон
- Зелень
Булгур промыть в холодной воде и оставить на 15 минут.
Помидоры помыть и порезать небольшими кубиками.
Зеленый лук, зелень, соль и оливковое масло взбить блендером.
На газовой плитке нагрейте воду и залейте булгур на 20 минут кипятком.
Булгур смешать с помидорами и зеленью, заправить по вкусу и полить лимонным соком.
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Автор: Маша Тупченко