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Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьи

22 октября 2022, 19:08

Как приготовить вкусно булгур с овощами и оливковым маслом. Простой рецепт, который спасет всех.

Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Кухня Кухня Европейская
булгур, рецепт булгура, что приготовить без света
Что приготовить без света рецепт вкусного булгура / ua.depositphotos.com

В Украине сложилась критическая ситуация с электроэнергией из-за постоянных обстрелов России, и в стране ввели веерные отключения света.

Главред расскажет рецепт, который поможет любому приготовить вкусный ужин. Каши быстрого приготовления могут помочь в любой ситуации. На помощь прийдет булгур, кус-кус, овсяная или пшеничная каша.

Вкуснейший булгур с помидорами - рецепт

Вам понадобится:

  • Булгур - 1 стакан
  • Лук зеленый
  • Помидоры - 2 шт
  • Оливковое масло
  • Лимон
  • Зелень

Булгур промыть в холодной воде и оставить на 15 минут.

Помидоры помыть и порезать небольшими кубиками.

Зеленый лук, зелень, соль и оливковое масло взбить блендером.

На газовой плитке нагрейте воду и залейте булгур на 20 минут кипятком.

Булгур смешать с помидорами и зеленью, заправить по вкусу и полить лимонным соком.

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