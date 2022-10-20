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Будем неделями сидеть без воды и света: Арестович рассказал, что ждет украинцев

20 октября 2022, 19:56

Украинцы смогут справиться с таким сценарием развития событий в Украине и выразил надежду, что зима в этом году будет теплой.

Арестович, ВСУ
Арестович / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинцы могут оказаться в положении, когда "неделями, а то и месяцами" не будет воды, тепла и света в домах, либо будут большие ограничения. Это связанно с регулярными обстрелами РФ энергетической инфраструктуры.

Как рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной Арестович, украинцы смогут справиться с таким сценарием развития событий в Украине и выразил надежду, что зима в этом году будет теплой.

"Вполне можем оказаться в той ситуации, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света, без тепла, либо с большими ограничениями. Это проблема, но есть нюанс: мы посидим, мы умеем справляться и выживать… Цена вопроса - поносим водичку в ведрах из бювета, дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтобы было потеплее, попрячемся в убежищах. А Путин что будет делать, когда эта стратегия не сработает?", - сказал Арестович.

Арестович

Ракетные удары России по Украине 18 октября

Страна-агрессор РФ во вторник, 18 октября, нанесла ракетные удары по ряду городов Украины – Киеву, Харькову, Днепру и Житомиру. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

Сообщалось, что по предварительным данным три ракеты попало в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева. После прилетов в некоторых районах столицы пропал свет.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 18 октября опубликовал комментарий относительно ракетных обстрелов со стороны России. Зеленский опубликовал видео из Николаева, где российские оккупанты ночью нанесли удар из С-300 по двухэтажному жилому городу в центре города. Погиб человек.

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