Ночью оккупанты атаковали Киевщину: было несколько "прилетов", вспыхнул пожар

После объявления тревоги в Киевской области прогремели взрывы / Reuters, pixabay.com

В ночь на 27 октября российские оккупанты нанесли удар по Киевской области. Была атакована одна из громад. В результате обстрела возник пожар.

Как рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, было несколько "прилетов". По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают все экстренные службы.

"Россияне терроризируют Киевщину ночью. Есть несколько прилетов в одной из общин области. На месте работают спасатели и экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.

Местные Telegram-канале также сообщали, что на Киевщине были слышны звуки иранских дронов-камикадзе. Оккупанты начали запускать их в ночь с 26 на 27 октября с южного направления.

Как сообщал Главред, около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

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