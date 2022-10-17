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Повторная атака Киева дронами: в столице прогремели два взрыва

17 октября 2022, 08:32

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил еще два новых взрыва в Шевченковском районе столицы и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Дрон Shahed-136
Российские оккупанты дважды за утро атаковали Киев дронами / Иллюстрационное фото УНИАН, AFUStratCom

Российские оккупанты во второй раз за утро понедельника, 17 октября, атаковали Киев дронами. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил два взрыва в городе.

"Еще два взрыва в Шевченковском районе. Оставайтесь в укрытиях!" - написал он в Telegram.

Повторная атака Киева дронами: в столице прогремели два взрыва

Тем временем жители Киева в Сети публикуют видео, на кадрах которых слышны автоматные очереди. Сообщается, что это пулемет работает по дронам-камикадзе. На кадрах слышны и звуки пролета "мопедов".

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что над селом Процев в Киевской области пролетели пять дронов, три из них были сбиты ПВО. Один дрон взорвался в Бортничах.

Повторная атака Киева дронами: в столице прогремели два взрыва

Позже Геращенко сообщил, что иранский дрон ударил в высотный жилой дом в столице.

Повторная атака Киева дронами: в столице прогремели два взрыва

Как сообщал Главред, около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, неделю назад - 10 октября - российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

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