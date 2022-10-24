Украину ждет худшая зима в истории: в Нафтогазе прогнозируют перебои со светом и отоплением

Нельзя сказать, что Украина на 100% готовы к проблемам со светом и теплом - Витренко / Коллаж УНИАН, Википедия

Предстоящая зима, вероятно, станет худшей в истории Украины. Агрессор Россия разрушила около 40% электроэнергетической инфраструктуры страны. Ожидаются частые перебои со светом и теплом. Государство уже готовится к таким ситуациям. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt он рассказал о том, что Украину ждет тяжелая зима – возможно, худшая в истории государства.

"Это будет самая плохая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением. Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%", - отметил Витренко.

По его словам, атаки РФ нанесли серьезный урон нефтеперерабатывающим заводам и объектам электроэнергетики, которых разрушено около 40%.

"Приходится снова и снова отключать электричество и пытаться все восстановить как можно быстрее. Кроме того, все нефтеперерабатывающие заводы уничтожены", - сказал руководитель Нафтогаза.

Юрий Витренко также сказал, что многие сотрудники компаний сферы энергетики погибли. Не только на войне, защищая Украину, но и на своих рабочих местах.

Отключения света в Украине

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сделал заявление о том, что Украине следует готовиться к отключениям света, воды и тепла. Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры страны, в результате чего сложилась сложная ситуация.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - добавил Тимошенко.

21 октября в Укрэнерго сказали, что украинцы прислушались к просьбам экономить потребление электроэнергии, однако не во всех регионах. Специалисты наблюдали повышенный уровень потребления электричества в пиковое время – с 7 до 11 утра и с 17 до 23:00. Из-за этого украинцев ждут ограничения на поставки электроэнергии.

24 октября в Украине продолжили мероприятия, направленные на временное отключение электроэнергии для бытовых потребителей и промышленности. К 10 утра меры ввели в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Планово отключали свет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. По определенным причинам проблемы с электроснабжением фиксируются на Ровенщине.

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