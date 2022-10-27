Будут более жесткие ограничения: оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины

В ОП анонсировали жесткие ограничения электроэнергии в центральных областях Украины / Фото УНИАН, pixabay.com

В ночь на 27 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате вражеской атаки было повреждено оборудование в центральных областях, там вводят более жесткие ограничения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения. Величина необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме", - написал он.

Тимошенко также отметил, что Офис президента работает вместе с представителями областных военных администраций, города Киева, Укрэнерго, Минэнерго и ДТЭК над решением вопроса.

Российский террор продолжится

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что российские оккупационные войска и в дальнейшем продолжат террор против мирного населения Украины. Поэтому граждан призвали подготовиться, ведь захватчики будут наносить сокрушительные удары не только по объектам энергетики, но и по объектам водо- и теплоснабжения.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, до 15 ноября российские оккупационные войска могут массированно атаковать украинские города, чтобы принудить Запад и Украину к переговорам. Именно 15 ноября ожидается старт саммита G20 на Бали, куда приглашен как украинский гарант Владимир Зеленский, так и российский диктатор Владимир Путин.

Как отметил Жданов, кремлевскому диктатору нужен результат, который он сможет "продать" на саммите G20. И это переговоры. Именно поэтому, вероятно, российские войска сейчас собирают силы, чтобы повторить массированный ракетный удар, который был 10 октября.

Также Жданов заявил, что не стоит считать количество ракет, которые остались в России. По его словам, нужно искать способы защиты от российских ракет. При этом эксперт отметил, что летом у россиян было примерно 3500 ракет, сколько сейчас – неизвестно.

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