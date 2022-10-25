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Убийцы украинцев: названы имена наводчиков ракет РФ на дома и гражданские объекты

25 октября 2022, 07:57

Секретное подразделение МО РФ состоит из трех команд, которые программируют полеты одного конкретного типа ракет

Ту-95, Россия, крылатая ракета, бомбардировщик
Инженеры РФ наводят крылатые ракеты на гражданские объекты в Украине / vpk.name

Опубликованы имена российских инженеров, которые занимаются наведением крылатых ракет, которыми оккупанты бьют по жилым домам и гражданским объектам в Украине.

Имена нескольких десятков специалистов из состава секретного подразделения Главного вычислительного центра (ГВЦ) ВС РФ публикует издание The Insider, которое провело совместное расследование с Bellingcat и Der Spiegel.

Расследователи выяснили, что специалисты с опытом работы в сфере информационных технологий зарегистрированы по официальному адресу российского Генштаба в Москве.

Схема работы секретного подразделения ГВЦ

В материале уточняется, что согласно метаданным телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова, каждый раз перед запуском ракет ему звонили с номера некоего полковника Игоря Багнюка. Он в свою очередь общался с более чем 20 военными инженерами из ГВЦ.

При этом секретное подразделение состоит из трех команд, которые программируют полеты одного конкретного типа ракет.

наводчики
Инженеры-убийцы МО РФ / theins.ru

The Insider уточняет, что с некоторыми из них удалось связаться, но они отрицают, что работают на военных и имеют отношения к ударам по Украине. Их непосредственным командиром является полковник Игорь Багнюк.

Имена российских инженеров-убийц

ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования):

  • Иван Попов;
  • Матвей Любавин;
  • Роман Курочкин;
  • Екатерина Чугунова;
  • Сергей Ильин;
  • Юрий Никонов;
  • Георгий Старостин;
  • Дмитрий Тихонов;
  • Николай Тарасов;
  • Игорь Гроза.

9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", наземного базирования):

  • Алексей Михайлов;
  • Павел Обухов;
  • Эльвира Обухова;
  • Никита Поплавский;
  • Виктор Яскелайнен;
  • Александр Григорян;
  • Владимир Петров;
  • Артем Веденов.

Х-101 (воздушного базирования):

  • Артем Чернов;
  • Алексей Бетехтин;
  • Андрей Иванютин;
  • Антон Чуликов;
  • Ольга Письменская;
  • Павел Васильев;
  • Алексей Волков;
  • Антон Шатун;
  • Станислав Минков.
Убийцы украинцев: названы имена наводчиков ракет РФ на дома и гражданские объекты
/ theins.ru
Убийцы украинцев: названы имена наводчиков ракет РФ на дома и гражданские объекты
/ theins.ru

Напомним, ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.

В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.

Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.

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