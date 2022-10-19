В Киеве прогремели мощные взрывы: первые подробности о работе ПВО

Звуки взрывов были слышны в центре Киева, а также на левом берегу столицы.
Ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.
В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.
Отметим, что звуки взрывов были слышны в центре Киева, а также на левом берегу столицы.
Позднее в Сети появилась информация о том, что в небе над Киевом украинские защитник сбили ракеты российских оккупантов.
По некоторым данным, в результате эффективной работы ПВО были уничтожены 5 ракет РФ.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.
Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".
"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 октября около 9 утра российские оккупанты ударили тремя ракетами по Киеву. Взрывы зафиксировали на двух объектах критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы. Это подтвердил и городской голова Киева Виталий Кличко.
Сразу после "прилетов" в некоторых районах столицы на Левом берегу погас свет. В месте попадания ракет сразу начался сильный пожар, в небе виден черный густой дым.
Следует отметить, что Россия второй день подряд терроризирует жителей и гостей столицы.
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