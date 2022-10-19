В Киеве прогремели мощные взрывы: первые подробности о работе ПВО

В небе над Киевом сбили вражеские ракеты / Telegram

Ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.

В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.

Отметим, что звуки взрывов были слышны в центре Киева, а также на левом берегу столицы.

Позднее в Сети появилась информация о том, что в небе над Киевом украинские защитник сбили ракеты российских оккупантов.

По некоторым данным, в результате эффективной работы ПВО были уничтожены 5 ракет РФ.

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.

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Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября около 9 утра российские оккупанты ударили тремя ракетами по Киеву. Взрывы зафиксировали на двух объектах критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы. Это подтвердил и городской голова Киева Виталий Кличко.

Сразу после "прилетов" в некоторых районах столицы на Левом берегу погас свет. В месте попадания ракет сразу начался сильный пожар, в небе виден черный густой дым.

Следует отметить, что Россия второй день подряд терроризирует жителей и гостей столицы.

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