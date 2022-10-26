"Это часть геноцида украинцев": Кулеба жестко отреагировал на удары по критической инфраструктуре

Кулеба назвал геноцидом удары по критической инфраструктуре Украины / коллаж фото УНИАН, Reuters

Удары по критической инфраструктуре, которые время от времени наносит РФ, являются частью геноцида украинского народа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр добавил, что умышленные удары по таким объектам являются военным преступлением. Российские чиновники и пропагандисты открыто заявляют, что они хотят заморозить украинцев до смерти.

"Умышленные российские удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. Учитывая их системный характер и сопроводительные сигналы российской пропаганды и должностных лиц, эти удары должны рассматриваться как часть российского геноцида украинского народа. В Конвенции по геноциду 1994 года четко указано это: преднамеренное применение условий в отношении группы с целью ее физического уничтожения в целом или частично является геноцидом", - сказал Кулеба.

Российские оккупанты повредили около 40% энергетической системы, что серьезно ухудшило гуманитарную ситуацию в стране. Кулеба также акцентировал внимание на том, что именно эти удары заставили Украину прекратить экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы покрыть собственные нужды.

Министр призвал мир оказать Украине максимальную помощь, передав системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним.

Отключение света в Украине

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сделал заявление о том, что Украине следует готовиться к отключениям света, воды и тепла. Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры страны, в результате чего сложилась сложная ситуация.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - добавил Тимошенко.

21 октября в Укрэнерго сказали, что украинцы прислушались к просьбам экономить потребление электроэнергии, однако не во всех регионах. Специалисты наблюдали повышенный уровень потребления электричества в пиковое время – с 7 до 11 утра и с 17 до 23:00. Из-за этого украинцев ждут ограничения на поставки электроэнергии.

24 октября в Украине продолжили мероприятия, направленные на временное отключение электроэнергии для бытовых потребителей и промышленности. К 10 утра меры ввели в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Планово отключали свет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. По определенным причинам проблемы с электроснабжением фиксируются на Ровенщине.

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