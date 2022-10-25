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Очередной теракт: в Днепре российская ракета убила беременную женщину

25 октября 2022, 23:55

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал действия российской оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.

Ракетный удар по Днепру
Российский удар по Днепру унес жизнь молодой беременной женщины / Валентин Резниченко

Во вторник, 25 октября, в результате вражеского обстрела Днепра погибла молодая беременная женщина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Российский удар по Днепру унес жизнь молодой женщины, которая была в положении... Недочеловеки. Такое не прощают", - написал Резниченко.

Эту информацию также подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал действия российской оккупационной армии очередным терактом на территории Украины.

"Очередной теракт. В результате обстрела россиян в Днепре есть погибшие. Среди них - беременная женщина. Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик-Тока призывают "сжигать" украинцев. Ответственность за это будет максимально жесткой", - подчеркнул Ермак.

Ракетный удар по Днепру

Вечером, 25 октября, в Днепре были слышны звуки взрывов. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС.

По словам мэра Бориса Филатова, погибли минимум два гражданских лица. Один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Днепре также были взрывы. По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.

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