Были настоящими профессионалами: российские ракеты убили двух энергетиков в Киеве

Россия продолжает обстреливать украинские города, убивая мирных жителей.
В результате российской атаки 18 октября в Киеве погибли два энергетика КП "Киевтеплоэнерго" — Николай Сахно и Алексей Черников.
Как сообщили на странице предприятия Facebook, Алексей Черников (1970 г.р.) пришел в энергетическую отрасль четыре года назад, а Николай Сахно (1958 г.р.) отдал этой сфере 35 лет своей жизни.
"Надежные, ответственные, преданные своему делу. Настоящие профессионалы высокого качества. Глубокие соболезнования семьям Алексея Александровича и Николая Васильевича. Вечная память коллегам", — отметили в КП.
Удары по Украине иранскими дронами-камикадзе
Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали украинскую столицу дронами-камикадзе моделей Shahed. Несколько "прилетов" дронов со взрывами были зафиксированы в Шевченковском районе города. Один из дронов разрушил жилой дом. Из-под развалин достали тела четырех человек. Более 16 семей остались без квартир.
Вечером 17 октября жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Позже сообщалось о пролете дронов под Киевом и взрывах.
Утром 18 октября также были "прилеты" по Киеву. Взрывы прогремели на левом берегу. Сообщалось, что 3 ракеты ударили в объект энергообеспечения.
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