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Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехват

17 октября 2022, 21:00 выборы

Мэр Борисполя Владимир Борисенко добавил, что силы ПВО работают в городе.

Взрывы в Мелитополе ночью 2 августа
Атака на шахидов / скриншот

Вечером, 17 октября, жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны.

"Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", - написал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Кулеба призвал украинцев не делать фото и видео и не выкладывать их в соцсетях.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко добавил, что силы ПВО работают в городе. Он призвал сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Отметим, что ряд Telegram-каналов сообщал о пролете дронов под Киевом и взрывах.

дроны взрыв

Атака Киева дронами из Ирана

Утром, 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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