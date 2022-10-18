Ракетный удар по Киеву: погибли три человека - Кличко

Все погибшие в результате ракетного удара были сотрудниками коммунальных служб.
Российские оккупанты ударили ракетами по Киеву. Взрывы произошли на ТЭЦ в Деснянском районе столицы. В результате этого погибли 3 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает телеканал Киев.
Все погибшие в результате ракетного удара были коммунальщиками.
"В результате атаки на энергетические объекты погибли три человека - сотрудники коммунальных служб", - сказал Кличко.
Ракетный удар по Киеву 18 октября
Напомним, 18 октября около 9 утра российские оккупанты ударили тремя ракетами по Киеву. Взрывы зафиксировали на двух объектах критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы. Это подтвердил и городской голова Киева Виталий Кличко.
Сразу после "прилетов" в некоторых районах столицы на Левом берегу погас свет. В месте попадания ракет сразу начался сильный пожар, в небе виден черный густой дым.
Следует отметить, что Россия второй день подряд терроризирует жителей и гостей столицы.
Атака дронов на Киев 17 октября
Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 4 погибших людей.
Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.
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