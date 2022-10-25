Начался мощный пожар: оккупанты ударили ракетами по Днепру

Сообщается о мощном пожаре в Днепре из-за ракетного удара.
Вечером, 25 октября, в Днепре слышны звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Власти призывают горожан находиться в укрытиях.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете в городе. Он просит дождаться официальной информации военной администрации.
При этом, военный корреспондент Роман Бочкала сообщает о пожаре в городе.
"В результате взрыва в Днепре есть пожар", - отметил он.
Удары по Днепру
Напомним, утром 18 октября в Днепре также прогремели взрывы. Над городом поднимается столб черного дыма.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал граждан оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.
Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что Россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.
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