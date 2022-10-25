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Начался мощный пожар: оккупанты ударили ракетами по Днепру

25 октября 2022, 21:59

Сообщается о мощном пожаре в Днепре из-за ракетного удара.

Ракетный удар, пожар
Иллюстративное фото / Википедия, скриншот

Вечером, 25 октября, в Днепре слышны звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Власти призывают горожан находиться в укрытиях.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о прилете в городе. Он просит дождаться официальной информации военной администрации.

При этом, военный корреспондент Роман Бочкала сообщает о пожаре в городе.

"В результате взрыва в Днепре есть пожар", - отметил он.

Удары по Днепру

Напомним, утром 18 октября в Днепре также прогремели взрывы. Над городом поднимается столб черного дыма.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил два "прилета" в Днепре. Он отметил, что ракеты попали в объекты энергетики. Повреждения серьезные.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал граждан оставаться в укрытиях из-за ракетной угрозы.

Глава ОВА Валентин Резниченко сообщил в Telegram, что Россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.

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