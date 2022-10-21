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РФ ударила ракетами по Харькову и Запорожью: есть раненые и разрушения

21 октября 2022, 09:57

Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Харькове.

дым
Оккупанты РФ обстреляли Харьков и Запорожье / pixabay.com

В результате ударов нанесенных по Харькову российскими оккупационными войсками в пятницу утром, ранено 6 человек.

"Сегодня около 8:00 утра враг совершил ракетные обстрелы г. Харьков. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы. Предварительно, 6 человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, в минувшие сутки российские оккупанты обстреливали города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Богодуховском районе госпитализирован 30-летний мужчина с ранением. В Купянском районе госпитализированы 56-летняя женщина и 58-летний мужчина. Также в Купянске за медицинской помощью обратился 55-летний мужчина, получивший ранение накануне.

синегубов

Ракетный удар по Запорожью нанесли российские военные, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Враг атакует ракетами областной центр", - написал он в Telegram.

"В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны. Берегите друг друга", - говорится в сообщении.

старух

Как сообщил в Telegram-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев, предварительно от вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города. "Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.

куртев

Напомним, ракетная атака российских оккупантов по Киеву произошла в среду, 19 октября.

В городе были слышны громкие взрывы. В Сети сообщили о серии взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что Силы обороны сбили над столицей несколько вражеских ракет.

Отметим, что над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты. Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении.

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