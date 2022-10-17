Ждали ребенка: в результате утренней атаки россиян погибли молодые супруги киевлян

В результате утренней атаки россиян погибли молодые супруги киевлян / Антон Геращенко

Вследствие утреннего удара иранским дроном-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли молодые супруги, которые ждали рождения ребенка. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей. Среди них - молодая пара, муж и жена, которые ждали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности", - написал мэр.

Как сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко, женщину зовут Виктория, а мужчину – Богдан. У обоих жизнь только начиналась – им было по 34 года. В декабре Виктория должна была идти в декрет и готовиться к рождению долгожданного младенца. Однако российские оккупанты беспощадно разрушили мечты молодых супругов.

Атака дронов-камикадзе на Киев

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, утром в сторону Киева летели 28 дронов. Большинство из них были сбиты. Один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, погибли три человека. Спасательные работы продолжаются.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью. Как отметил украинский гарант, враг может ударить по украинским городам, но наш народ сломать не удастся. Оккупантов ждет лишь справедливое наказание и осуждение будущих поколений. А Украину - победа.

Посольство США в Украине назвало утренние атаки на Киев дронами-камикадзе "отчаянными и позорными". В дипломатическом ведомстве также заверили, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать несокрушимый украинский народ.

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