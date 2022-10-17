"Война станет беспощадной": Фесенко рассказал, чем грозит России ядерный удар по Украине

Путин вряд ли будет бить ядерным оружием на линии фронта - Фесенко / коллаж УНИАН

Россия может ударить ядерным оружием не по территории Украины, а на нейтральной территории - в регионе Баренцева или Черного моря. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По убеждению эксперта, демонстративное использование тактического ядерного оружия - это фактически единственный вариант, который называется "последний довод русского царя". Однако последствия для РФ будут серьезными.

"Если загрязнение от ядерного взрыва коснется стран НАТО, они это будут рассматривать как удар по ним и применят 5 статью Устава НАТО", - отметил Фесенко.

По словам политолога, Путин вряд ли решится на ядерный удар по линии фронте, ведь тогда он затронет и российских солдат.

"У РФ есть возможности для применения тактических артиллерийских снарядов или ракет, но если применять это оружие на фронте, то жертвами станут не только украинские военные, но и российские. Потому что есть ареал поражения и он не выбирает, кто будет жертвой", - считает Фесенко.

Он также уточнил, что в случае такого удара, это не уничтожит украинскую армию. Наоборот, после этого война станет беспощадной и со стороны Украины будет вестись любым способом, ведь если Путин позволяет себе такие средства, то и для нас нет ограничений.

По мнению Фесенко, на самом деле цель Путина - не начало Третьей мировой войны, а запугивание.

"Это любимая путинская формула - принуждение к миру. Путем шантажа и запугивания он хочет принудить Запад и Украину к миру на своих условиях. Если бы Путин хотел загубить весь мир, он бы уже это сделал. Но он действует иначе - у него есть своя логика, и это не логика рациональных политиков и нормальных людей. И эта логика не работает - большинство экспертов и политиков это уже понимают.

Как сообщал Главред, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нападение России на Украину является частью большого "крестового похода" против всего коллективного Запада.

Также отмечалось, что французское правительство не будет использовать ядерный потенциал своей страны РФ - даже в случае, если путинский режим применит атомные бомбы против Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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