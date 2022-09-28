"Забудьте об этом": Шольц ответил на ядерный шантаж Путина

Германия продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросе вооружения. И в то же время делает все возможное, чтобы не допустить конфликта между НАТО и РФ.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может знать наверняка, решится ли российский диктатор Владимир Путин применить ядерное оружие. При этом от предостерег президента РФ от таких действий и поддержал позицию США по этому вопросу.
"Кто знает (применит ли Путин ядерное оружие, - ред.)? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом", - сказал Шольц в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.
Немецкий канцлер отметил, что "Путин совершает ошибки за ошибками".
"Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - заявил Шольц.
Мобилизацию в России политик назвал "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских Вооруженных сил на востоке Украины".
Шольц добавил, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросе вооружения.
"Германия по мере своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - сказал он.
Как сообщал Главред, бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Меркель считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.
Ядерный шантаж РФ
Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.
"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.
Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.
"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.
26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.
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