"Забудьте об этом": Шольц ответил на ядерный шантаж Путина

Олаф Шольц ответил на ядерный шантаж Путина / Фото Reuters, УНИАН

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто не может знать наверняка, решится ли российский диктатор Владимир Путин применить ядерное оружие. При этом от предостерег президента РФ от таких действий и поддержал позицию США по этому вопросу.

"Кто знает (применит ли Путин ядерное оружие, - ред.)? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом", - сказал Шольц в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

Немецкий канцлер отметил, что "Путин совершает ошибки за ошибками".

"Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - заявил Шольц.

Мобилизацию в России политик назвал "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских Вооруженных сил на востоке Украины".

Шольц добавил, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросе вооружения.

"Германия по мере своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - сказал он.

Как сообщал Главред, бывший канцлер Германии Ангела Меркель всерьез насторожилась из-за ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина. Она призвала мир серьезно относиться к его заявлениям. Меркель считает, что не нужно расценивать слова Путина как блеф.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.

Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

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