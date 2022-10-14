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В США заявили, что вероятность ядерного удара по Украине выросла до 25%

14 октября 2022, 14:30

Экс-глава Минобороны США заявил, что любая атака со стороны РФ будет иметь жесткий ответ.

В США заявили, что вероятность ядерного удара по Украине выросла до 25%
Вероятность применения ядерного оружия Россией выросла до 25% / Фото Reuters ua.depositphotos.com

Загнанный в угол кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает угрожать применением ядерного оружия, чтобы попытаться получить военное преимущество в Украине. Сейчас вероятность ядерного удара по Украине составляет 20-25%. Об этом сообщил бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта в материале для Politico.

"В начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%", - говорит Панетта ссылаясь на аналитиков из органов разведки.

Как отметил экс-глава Минобороны, аргументы о том, что использование ядерного оружия можно направить таким образом, что это не приведет к ядерной войне, являются немыслимыми. По его словам, любая атака будет иметь жесткий ответ.

"Любой решительный ответ грозит эскалацией. Именно поэтому использование ядерного оружия немыслимо. Путину нельзя позволить продолжать угрозы без понимания полных последствий для него и его режима. Он говорит, что не блефует. Мы также не можем позволить себе блефовать", - заявил Панетта.

Он подчеркнул, что если Кремль примет опрометчивое решение применить ядерное оружие против Украины, США ответит прямой военной силой против российских войск, обеспечив тем самым поражение Путина.

"Мы должны быть готовы использовать военные силы США, включая боевую авиацию и удары крылатыми ракетами, чтобы Путин не мог угрожать Украине ядерным оружием", - резюмировал бывший глава Пентагона.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Глава Кремля Владимир Путин в последнее время дважды угрожал Украине применением ядерного оружия. Такую риторику Путин использовал 21 сентября, когда объявлял мобилизацию в России, и 30 сентября в своей речи после подписания бумажек об аннексии украинских территорий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Украинский гарант отметил, что окружение главы Кремля Владимира Путина "щенки", которые после 50 г водки кричит о применении такого оружия. Это абсолютно неприемлемо. Зеленский подчеркнул, что Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

Больше новостей о ядерном шантаже Путина:

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