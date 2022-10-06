Военный эксперт пояснил, почему ядерный шантаж Украины Путиным – блеф / УНИАН, https://ua.depositphotos.com/

Угрозы российского диктатора Владимира Путина использовать ядерное оружие в войне против Украины – не более чем блеф. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире единого телемарафона.

"Это исключительно политическая игра. Самый простой пример, чтобы остановить эти разговоры – Россия за всю историю своего существования как РФ ни разу не проводила испытания ядерного оружия. Вообще никогда. Все эти разговоры о перемещении ядерных объектов звучат как ядерный блеф", – утверждает Грабский.

Специалист также подчеркивает, что на данный момент остается под большим вопросом по поводу того, что имеет противник и как это может быть использовано.

"Ядерный эшелон – сказка какая-то. Я еще лейтенантом занимался этими вопросами. Мы прекратили действия с такими игрушками еще в 1989 году. С тех пор никто никогда этим не занимался", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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