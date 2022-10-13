УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

"Щенки, выпьют по 50 г водки и угрожают ядерным оружием": Зеленский разнес окружение Путина

13 октября 2022, 16:20

Путин должен почувствовать силу Европы и страх потерять свою власть в России, сказал президент Владимир Зеленский.

Зеленский Путин
Украина не будет вести переговоры с Путиным, потому что не разговаривает с террористами - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Окружение главы Кремля Владимира Путина, "щенки", после 50 г водки кричит о применении такого оружия, что является абсолютно неприемлемым. Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью ZDF он рассказал о том, что Украина не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока там у власти Владимир Путин. Россияне должны понимать, что украинское государство изолируется от их агрессивной страны, которая угрожает ядерным оружием.

"Уважаемые граждане Российской Федерации, у вас во главе человек, который говорит о ядерном оружие, о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. И мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дело с террористами", - сказал Зеленский.

Также гарант добавил, что Киев будет разговаривать с Москвой, когда прекратятся угрозы, а оккупанты уйдут с территории Украины и прекратят убийства мирных людей.

По его словам, "щенки" из окружения Путина не должны бряцать ядерным оружием. Это абсолютно ненормально.

"Извините меня, его (Путина) окружение, его щенки - они же даже не собаки - они просто щенки. Когда каждый из них выпьет по 50 грамм водки, и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие!" Это что такое вообще?" – отметил Зеленский.

Также он добавил, что если Европа покажет силу, Путин не будет говорить о применении ядерного оружия, и почувствует страх за свою власть в России.

"Он должен бояться - не мы должны бояться, не Европа должна бояться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Путин угрожает применением ядерного оружия

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин в последнее время дважды угрожал Украине применением ядерного оружия. Путин выступал с такой риторикой 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речь после подписания бумажек об аннексии украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли применит ядерное оружие. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, мир моментально отреагирует на такой инцидент. Россию ждет мгновенный крах. И Путина уже об этом предупредили.

Другие новости:

ядерное оружие Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:23

Самая вкусная и полезная закуска на зиму: рецепт №1 для любой хозяйки

16:20

"Щенки, выпьют по 50 г водки и угрожают ядерным оружием": Зеленский разнес окружение Путина

16:19

Путин обиженно листал бумажки: Эрдоган унизил диктатора РФ на официальной встречеВидео

16:07

Невыносимая тяжесть разрухи: как вести себя под завалом дома

16:06

"Появится более мощный защитник": эксперт рассказал, почему Лукашенко тянет времяВидео

Реклама
15:58

"Сборный образ террориста": Зеленский жестко "припечатал" ПутинаВидео

15:52

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

15:46

На Полтавщине разбились два самолета ВСУ: первые подробностиВидео

15:34

Маск выступил против освобождения Крыма: Starlink там не будет работать

15:33

Революционная ситуация: в РФ заговорили о замене Путина - Washington PostВидео

15:31

День украинского казачества: история и традиции культового праздникаВидео

15:30

Зеленский заявил о планах РФ нанести удар по ГТС Украины, чтобы снять санкции с СП-2Видео

15:28

Эмили Ратаковски совершила каминг-аут после развода с мужем-кобелемВидео

15:24

Принципиально отказала: Кадыров хотел, чтобы Ротару спела для него в Чечне

15:21

Запад не будет отвечать ядерным ударом, если РФ применит такое оружие против Украины – БоррельВидео

14:57

Израиль передает Украине собственные разведданные об иранских дронах и позициях оккупантов - NYTВидео

14:50

Как натереть свеклу и не испачкаться: секрет опытных хозяек

14:46

Режим в РФ – террористический: ПАСЕ приняла мощную резолюцию в поддержку УкраиныВидео

14:38

Украина выстояла: в государстве отменили веерные отключения светаВидео

14:35

Как сохранить молодость на долгие годы: 4 действующих секрета древних египтянок

Реклама
14:30

Удар Украины по Беларуси возможен, если Запад признает ее страной-агрессором, как и РФ - экспертВидео

14:28

Украина допускает нападение России с Беларуси через Житомирскую, Ровенскую и Волынскую областиВидео

14:15

Дочь Маргариты Тереховой показала иссохшую из-за болезни Альцгеймера актрису

14:12

Нужно прекратить кровопролитие в Украине: Эрдоган жестко поставил на место Путина - CNNВидео

14:08

"Золотые яйца": цена на популярный продукт вырастет еще на 10%Видео

13:37

Кремлевский диктатор предсмертно кашляет: Путин на саммите в Астане выглядел очень болезненно

13:25

Как утеплить деревянные окна: лучшие способы и советыВидео

13:19

"Ракета, дом обрушился": мощная "бавовна" напугала жителей БелгородаВидео

13:14

У Путина заявили об "эскалации к Третьей мировой войне" после вступления Украины в НАТОВидео

13:13

Сбежавший от "могилизации" внук Пугачевой оставил жену в России - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра 14 октября 2022: Овнам - финансовые трудности, Девам - ссора, Весам - выгодаВидео

12:34

"Не может быть уважения к руководству РФ": Зеленский об отказе от переговоров с МосквойВидео

12:23

"Будут идти до конца": дипломат пояснил, зачем Пригожин и Кадыров бунтуют в РоссииВидео

11:59

Женился на беременной пассии за месяц до гибели: ВСУ "откобзонили" худого рядового из ЮжноуральскаВидео

11:58

В Пентагоне спрогнозировали сроки контрнаступления ВСУ и назвали направленияВидео

11:57

"Лукашенко напуган": эксперт рассказал, готова ли Беларусь воевать с УкраинойВидео

11:49

Максим Галкин получил украинский талисман, который всегда носит с собойВидео

11:34

На Херсонщине "чмобики" убили командира РФ, мешавшего им сдаться в плен ВСУВидео

11:22

Если РФ ударит ядерными бомбами по Украине, то Франция не вступится - Макрон

11:13

Казнили в собственном доме: "освободители" расстреляли дирижера Херсонской филармонии

Реклама
10:49

Поражения русской армии в Украине приближают конец Путина, в Кремле ищут переговоров - МаломужВидео

10:44

На Запорожье "самоликвидировался" оккупант: на трассе взорвалась вражеская машинаВидео

10:19

"Пошла воевать, чтобы мужа не забрали": ВСУ взяли в плен первую женщину-военнослужащую из РФВидео

10:03

Ни еды, ни воды, ливень, сдались ВСУ: свежие "мобики" рассказали, как попали в пленВидео

09:54

К ударам по Украине причастны иранские инструкторы, они управляют запуском "мопедов" - ISWВидео

09:17

На Херсонщине ВСУ ювелирно попали по позициям врагов: уничтожено более 100 оккупантов

09:08

Британия передаст Украине ракеты для американских систем ПВО NASAMS – The Times

08:54

Уже три страны воюют против Украинымнение

08:36

Современную террористическую Россию создали сами русские и немцымнение

08:17

Макрон заявил, что готов говорить с Путиным "каждый раз, когда это будет нужно"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять