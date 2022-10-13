"Щенки, выпьют по 50 г водки и угрожают ядерным оружием": Зеленский разнес окружение Путина

Украина не будет вести переговоры с Путиным, потому что не разговаривает с террористами - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Окружение главы Кремля Владимира Путина, "щенки", после 50 г водки кричит о применении такого оружия, что является абсолютно неприемлемым. Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью ZDF он рассказал о том, что Украина не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока там у власти Владимир Путин. Россияне должны понимать, что украинское государство изолируется от их агрессивной страны, которая угрожает ядерным оружием.

"Уважаемые граждане Российской Федерации, у вас во главе человек, который говорит о ядерном оружие, о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. И мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дело с террористами", - сказал Зеленский.

Также гарант добавил, что Киев будет разговаривать с Москвой, когда прекратятся угрозы, а оккупанты уйдут с территории Украины и прекратят убийства мирных людей.

По его словам, "щенки" из окружения Путина не должны бряцать ядерным оружием. Это абсолютно ненормально.

"Извините меня, его (Путина) окружение, его щенки - они же даже не собаки - они просто щенки. Когда каждый из них выпьет по 50 грамм водки, и кричит: "Мы завтра применим ядерное оружие!" Это что такое вообще?" – отметил Зеленский.

Также он добавил, что если Европа покажет силу, Путин не будет говорить о применении ядерного оружия, и почувствует страх за свою власть в России.

"Он должен бояться - не мы должны бояться, не Европа должна бояться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Путин угрожает применением ядерного оружия

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин в последнее время дважды угрожал Украине применением ядерного оружия. Путин выступал с такой риторикой 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речь после подписания бумажек об аннексии украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли применит ядерное оружие. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, мир моментально отреагирует на такой инцидент. Россию ждет мгновенный крах. И Путина уже об этом предупредили.

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