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Если Путин сделает хоть шаг к применению ядерного оружия, России придет конец – Данилов

21 сентября 2022, 18:37

Очередной ядерный шантаж Путина указывает на очень сложное положение России, сказал Алексей Данилов.

Данилов, Путин
Ответ мира на попытки Путина приблизится к применению ядерного оружия будет мгновенным - Данилов / Коллаж УНИАН

Если президент России Владимир Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, его государство уже в краткосрочной перспективе столкнется с крахом. Ответ цивилизованного мира последует моментально. Страна-агрессор находится в очень сложной ситуации, в которую сама себя загнала. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что попытка Путина приблизиться хотя бы на шаг к возможности применения оружия обернется крахом РФ. Мир ответит мгновенно, и глава РФ уже предупрежден.

"Есть четкое понимание, что если не дай Бог он (Путин, - ред.) приблизится хотя бы на шаг к применению ядерного оружия, то конец Российской Федерации наступит в очень короткий промежуток времени. Если он только решится это сделать, ответ цивилизованного мира будет мгновенным. Цивилизованный мир его об этом предупредил", - отметил Данилов.

По мнению чиновника, слова главы Кремля только подтверждают, что Россия уже находится в очень сложной ситуации.

"Еще раз подчеркиваю тот блеф, который он пытается продвигать, свидетельствует о том, что они находятся в крайне сложном состоянии, в которое сами себя загнали", - подчеркнул Алексей Данилов.

Путин объявил частичную мобилизацию в России

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории России. Москва намерена отправить на войну против Украины военных запаса и лиц, которые служили в российских войсках. Также Путин сказал, что РФ собирается признать "итоги референдумов" на оккупированных украинских землях.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Москва планирует мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заметил, что Россия планировала быстро оккупировать Украину, а в итоге на 201-й день войны столкнулась с мобилизацией, закрытыми границами, тюрьмой за дезертирство и прочими последствиями.

Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что Россия на первом этапе частичной мобилизации призовет не более 40-50 тысяч человек.

Кремль попытается после их подключения к войне стабилизировать фронт и сдержать наступление Вооруженных сил Украины.

Смотрите видео ТСН - может ли Путин пойти на применение против Украины ядерного оружия

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СНБО ядерное оружие Владимир Путин Алексей Данилов война России и Украины
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