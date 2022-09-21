"Есть риски": Зеленский ответил на ядерный шантаж Путина и назвал "предохранитель"

Владимир Зеленский прокомментировал угрозы Владимира Путина / УНИАН, скриншот

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие.

Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков. Об этом глава государства сказал в интервью Bild.

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие", – подчеркнул он.

Вместе с тем президент не исключает того, Путин решит нанести ядерный удар.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - добавил Зеленский.

Ядерный шантаж Путина

Напомним, ранее Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад". Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Путин цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

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