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Байден жестко ответил на ядерные угрозы Путина и ракетные удары по Украине

12 октября 2022, 17:59

По словам американского президента, даже угрозы ядерным оружием из уст Путина имеют дестабилизирующий эффект.

Байден ВСУ
Байден / Посольство США в Украине, Reuters

Президент США Джо Байден ответил журналистам на вопрос о массовой ракетной атаке Украины.

Как сообщила корреспондента CNN Мин Юнг Ли в Twitter, Байден назвал "слишком жестокими" недавние атаки России по украинской гражданской инфраструктуре.

Также Байден вновь оценил риски российского ядерного удара по Украине. Он считает, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на этот шаг, передает CNN.

"Я не думаю, что он это сделает. Я считаю безответственным с его стороны, как мирового лидера одной из крупнейших ядерных держав мира, говорить о том, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", - добавил Байден.

По словам американского президента, даже угрозы ядерным оружием из уст Путина имеют дестабилизирующий эффект.

Байден также предупредил, что Пентагон заранее разработал варианты действий на случай применения Путиным ядерного оружия.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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