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У Байдена дали обещание по-максимуму ускорить поставки ПВО NASAMS Украине

11 октября 2022, 23:10

В Белом доме обещают провести нужную работу для обеспечения своевременных поставок Украине систем противовоздушной обороны.

NASAMS, Украина
США помогут Украине получить зенитные ракетные системы NASAMS / Коллаж УНИАН, kongsberg.com

США намерены провести работу над ускорением поставок Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Вашингтон будет добиваться отправки Киеву ПВО настолько быстро, насколько это возможно. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Как сообщает Reuters, он рассказал о том, что Вашингтон собирается проработать вопрос ускорение поставок зенитных ракетных систем NASAMS украинским военным.

Штаты приложат максимальные усилия, чтобы процесс заработал гораздо быстрее.

"США будут добиваться отправки в Украину современных систем ПВО NASAMS настолько быстро, насколько это возможно", - подчеркнул Джон Кирби.

Cистемы ПВО NASAMS для Украины

Спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер в середине сентября заявил, что Украина должна получить две системы ЗРК NASAMS. Причем, по его словам, переда ПВО может состояться в течение двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский 27 сентября в интервью американским СМИ рассказал о том, что Украина получила от США ЗРК NASAMS. Впрочем, количество полученных от американских союзников зенитных ракетных систем он не назвал.

Спикер Командования воздушных сил Юрий Игнат отметил, что украинские войска планируют получить от США две батареи ЗРК NASAMS.

Такие батареи могут состоять из 16 пусковых установок. В каждой из них – по 6 ракет. Передача Украине вооружений продолжается, процесс займет время.

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