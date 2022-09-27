УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина получит от США две батареи ЗРК NASAMS, в которых будет до 16 пусковых установок

27 сентября 2022, 20:21

В одной установке ЗРК NASAMS 6 ракет, процесс передачи Киеву оружия продолжается, отметил Юрий Игнат.

NASAMS
Украине потребуется время для получения ЗРК NASAMS - Игнат / Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Армия Украины ожидает получения от США двух батарей зенитных ракетных комплексов NASAMS. Батареи могут включать до 16 пусковых установок. В каждой из них по 6 ракет. Передача Украине вооружений продолжается, процесс займет время. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ходе брифинга во вторник, 27 сентября, он рассказал о том, что Киев должен получить 2 батареи ЗРК NASAMS, в них должно быть до 16 установок. По 6 ракет в каждом из комплексов.

"Наши военнослужащие часто общаются с нашими партнерами, изучают технику, которая будет вскоре поставлена на вооружение… процесс продолжается", - отметил Игнат.

По его словам, подобное вооружение нельзя получить в быстром порядке, поскольку должны быть приняты нужные решения и подписаны соглашения между странами.

"Сам процесс передачи он непростой… NASAMS мобильный, имеет хорошую колесную базу. Шесть ракет в одной установке. Такой комплекс может быстро отстреляться, свернуться и сменить позицию, что в данных условиях чрезвычайно важно", - добавил спикер ВС ВСУ.

Юрий Игнат подчеркнул, что США на первом этапе передадут Украине две батареи комплексов NASAMS с ориентировочно 8 пусковыми установками. Кроме того, поставки должны включать командный пункт и радар для обнаружения вражеских целей. В будущем Киев рассчитывает на получение большого числа таких установок.

ЗРК NASAMS для Украины

Ранее США подписали контракт на сумму 182 миллиона долларов, которым предусмотрена последующая передача Украине двух зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Позже бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сказал, что первые американские ЗРК NASAMS могут привезти в Украину уже до конца 2022 года.

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявлял, что Украина получит две системы NASAMS в течение двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский в интервью американским СМИ 27 сентября сделал заявление, согласно которому Украина получила от США ЗРК NASAMS. Количество полученных установок глава государства не уточнил.

Смотрите видео ТСН - США заказали для Украины 6 установок ЗРК NASAMS

Другие новости:

ВСУ ЗРК военная помощь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:12

Украину атакует опасная погода: когда ждать неприятного "сюрприза"

21:10

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

20:44

Северный поток внезапно начал протекать в трех местах: в Польше заявили о провокацииВидео

20:39

ВСУ отбили в оккупантов два населенных пункта в Донецкой областиВидео

20:28

5 вещей, которые никогда нельзя отдавать из домаВидео

Реклама
20:21

Украина получит от США две батареи ЗРК NASAMS, в которых будет до 16 пусковых установокВидео

20:17

Успел "повоевать" три дня: ВСУ начали брать в плен первых мобилизованных россиянВидео

20:16

"У нас 8 человек остались без рук и ног": оккупант уговаривает своего отца "не соваться" в УкраинуВидео

20:16

В Украине взлетели цены на популярный вид мяса: сколько придется заплатитьВидео

19:32

Валялся в квартире: стали известны жуткие подробности о смерти Моисеева

19:28

В Кабмине поведали, кому не положена разовая выплата за погибшего бойца

19:28

Сами небеса обручат: 5 знаков зодиака встретят свою любовь до конца года

19:23

"Ваш сын безобразно себя ведет!": у могилы родителей Путина оставили послание

18:52

"Хороню тебя в своем сердце": Алла Пугачева попросила у усопшего Бориса Моисеева прощения

18:47

Новые правила выезда мужчин из Украины: что изменилосьВидео

18:35

"Где же ты где, звездочка алая": Киркоров похвалил себя в прощальном слове к Борису МоисеевуВидео

18:23

Украина могла бы ударить по военным объектам РФ ракетами Harpoon, Точка У и Нептун – ЖдановВидео

18:03

Удача будет ходить по пятам: названы самые благоприятные дни октября 2022

17:52

"Мы и не были против переговоров": Данилов заявил, что Украина готова обсудить с РФ два пунктаВидео

17:51

"Будет очень тебя не хватать, Боря": Максим Галкин отреагировал на смерть Бориса Моисеева

Реклама
17:35

Разнесли в пепел: ВСУ в Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25Видео

17:29

Не сможет устоять: что больше всего привлекает мужчин по знаку зодиака

17:17

Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпуститьВидео

17:08

Умер Борис Моисеев - названа причина смерти артиста

17:05

Беларусь готовится принимать военные эшелоны из РоссииВидео

17:00

Самый знаменитый кремлевский алкоголик пытается "торговаться" с Западоммнение

16:55

ВСУ ликвидировали российского оккупанта-"гопника" из Тверской областиВидео

16:48

Умер российский певец Борис Моисеев

16:48

Россия может аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области 4 октябряВидео

16:45

ВСУ ударили по вражескому пункту развертывания ЗРК "Бук-М3" и уничтожили технику РФ

16:37

Тренерский штаб национальной сборной по боксу обратился к Зеленскому: Гутцайт и Шевченко уничтожает бокс

16:09

"Пытается бряцать ядерным оружием": в США ответили Путину на шантажВидео

16:05

"Русские стали токсичным народом": молодая жена Макаревича привела пример "опущенности" россиян

16:01

Подняли белый флаг: группа военных РФ сдалась в плен ВСУВидео

15:56

Как почистить лук без единой слезинки и еще четыре полезных лайфхака с микроволновкой

15:30

Шокировала всех: пятикратная олимпийская чемпионка спешно сбежала из России после войны в УкраинеВидео

15:28

Ежедневно включал украинские песни в центре Херсона: 75-летний дедушка передал ВСУ более 600 тыс. грн

15:18

Фейковый "референдум" ничего не изменит, цель ВСУ – освобождение всей Луганщины – ГайдайВидео

15:17

"Секундный взрыв – и все пылает": 13-летний ребенок погиб из-за ракетного удара по ХарьковщинеФотоВидео

15:13

"Его нужно вешать!": Гиркин рассказал, как Медведчук подставил Путина

Реклама
15:08

Жизнь – боль: названы самые несчастные женщины гороскопа

14:48

Самое вкусное овощное рагу с одним секретным ингредиентом: невероятно простой рецептВидео

14:38

"Из-за таких сжигали Трою": Злата Огневич похвасталась упругими бедрами в откровенной тоге

14:30

От мобилизации не сбежал: россиянин переплыл в Эстонию на SUP-доске, а его вернули обратноВидео

14:14

Какое животное вы увидели первым: тест по картинке расскажет о вашем характере

14:10

Купянск-Узловой под контролем Украины: ВСУ отбили у войск РФ стратегический поселок на ХарьковщинеВидео

13:55

В Кремле заявили о новых условиях переговоров с Украиной о завершении войны

13:47

ВСУ ликвидировали российского полковника и трех лейтенантовФотоВидео

13:45

Как правильно мыть зеркала: "работающие" и быстрые лайфхаки

13:40

"Это Китай. Все": Жданов рассказал, какие территории потеряет Россия

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять