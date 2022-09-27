Украина получит от США две батареи ЗРК NASAMS, в которых будет до 16 пусковых установок

Украине потребуется время для получения ЗРК NASAMS - Игнат / Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Армия Украины ожидает получения от США двух батарей зенитных ракетных комплексов NASAMS. Батареи могут включать до 16 пусковых установок. В каждой из них по 6 ракет. Передача Украине вооружений продолжается, процесс займет время. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ходе брифинга во вторник, 27 сентября, он рассказал о том, что Киев должен получить 2 батареи ЗРК NASAMS, в них должно быть до 16 установок. По 6 ракет в каждом из комплексов.

"Наши военнослужащие часто общаются с нашими партнерами, изучают технику, которая будет вскоре поставлена на вооружение… процесс продолжается", - отметил Игнат.

По его словам, подобное вооружение нельзя получить в быстром порядке, поскольку должны быть приняты нужные решения и подписаны соглашения между странами.

"Сам процесс передачи он непростой… NASAMS мобильный, имеет хорошую колесную базу. Шесть ракет в одной установке. Такой комплекс может быстро отстреляться, свернуться и сменить позицию, что в данных условиях чрезвычайно важно", - добавил спикер ВС ВСУ.

Юрий Игнат подчеркнул, что США на первом этапе передадут Украине две батареи комплексов NASAMS с ориентировочно 8 пусковыми установками. Кроме того, поставки должны включать командный пункт и радар для обнаружения вражеских целей. В будущем Киев рассчитывает на получение большого числа таких установок.

ЗРК NASAMS для Украины

Ранее США подписали контракт на сумму 182 миллиона долларов, которым предусмотрена последующая передача Украине двух зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Позже бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сказал, что первые американские ЗРК NASAMS могут привезти в Украину уже до конца 2022 года.

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявлял, что Украина получит две системы NASAMS в течение двух месяцев.

Президент Владимир Зеленский в интервью американским СМИ 27 сентября сделал заявление, согласно которому Украина получила от США ЗРК NASAMS. Количество полученных установок глава государства не уточнил.

Смотрите видео ТСН - США заказали для Украины 6 установок ЗРК NASAMS

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