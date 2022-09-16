В Пентагоне поведали, когда передадут Украине первые системы NASAMS

Когда Украина получит первые ПВО NASAMS / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США уже в течение двух месяцев, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера во время брифинга.

"Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев", - сказал он.

По словам Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.

Что известно о ЗРК

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Ранее Главред писали о том, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму около 600 миллионов долларов.

Напомним, ранее Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи - на сумму в $270 млн.

США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

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