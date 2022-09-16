Закрыть небо над Украиной: в ОП оценили вероятность помощи авиации НАТО и западного ПВО

РФ имеет уже гораздо более низкий уровень военных возможностей, подчеркнул Михаил Подоляк.
На сегодня западные партнеры не готовы "закрыть небо и ввести бесполетную зону над Украиной", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Наши партнёры в какой-то степени всё ещё опасаются прямого столкновения с Россией", - пояснил он такую позицию в интервью Интерфакс-Украина.
Вместе с тем представитель ОП отметил, что РФ имеет уже гораздо более низкий уровень военных возможностей.
"Во-вторых, Украина и сама готова окончательно поставить точку в существовании дивного мифа о "российской армии #2". Впрочем, ещё немного эффективного контрнаступления и ситуация окончательно изменится", - подчеркнул он.
Собеседник добавил, что западные партнеры могут помочь системами ПВО и ПРО.
"Nasams и Iris-Т уже согласованы. Но нужно больше, быстрее и уже вчера. Полагаю, что демонстративные удары РФ по ТЭЦ и гидротехники резко ускорит процесс передачи этих систем нам", - резюмировал Подоляк.
Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму около 600 миллионов долларов.
Напомним, ранее Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи - на сумму в $270 млн.
США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.
Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.
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