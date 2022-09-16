Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $600 млн

Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине / Коллаж Reuters, УНИАН

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму около 600 миллионов долларов.

Американский лидер "предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 млн долларов на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине", говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками и партнерами поставляют вооружения и технику, которые украинские войска так эффективно применяют, продолжая успешное контрнаступление.

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"Президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - добавил Блинкен.

Напомним, ранее Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи - на сумму в $270 млн.

США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

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