Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине

Джо Байден подписал новый пакет помощи для Украины / Коллаж Reuters, УНИАН

Президент США Джо Байден подписал в пятницу документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи - на сумму в $270 млн.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джона Кирби.

По данным Politico, в частности, США направят Украине 580 ударных и разведывательных беспилотников Phoenix Ghost.

Также пакет включает в себя четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 тыс. снарядов, противотанковые средства.

Phoenix Ghost — барражирующий боеприпас, разработанный американской компанией Aevex Aerospace. Обладает теми же возможностями, что и боеприпас Switchblade. БПЛА может быть использован для наблюдения с воздуха, однако его основное предназначение — атакующее.

Phoenix Ghost / Defense Update

Дрон эффективен против среднебронированных наземных целей, может взлетать вертикально и находиться в полёте более шести часов, а также может применяться ночью благодаря наличию инфракрасных датчиков.

Задачей дрона-камикадзе долгосрочного полета становится атака контрбатарейных радаров, пунктов управления БПЛА, машин управления артиллерией, а также самих артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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