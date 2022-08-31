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Украина получит от США системы NASAMS в 2024 году - Пентагон

31 августа 2022, 23:53

Зенитно-ракетные комплексы необходимы Украине для устойчивой защиты страны в будущем.

Украина получит от США системы NASAMS в 2024 году - Пентагон
США предоставят Украине ЗРК в 2024 году / 24 канал

США заключили важный контракт на 182 млн долларов, который предполагает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

По словам официального представителя Минобороны США генерала Патрика Райдера во время сегодняшнего брифинга, эти системы необходимы Украине для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

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Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

США планируют начать поставки вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине, уже в ближайшие несколько месяцев.

30 августа стало известно, что мощная поставка американского оружия для Украины была предназначены для контрнаступления на юге.

По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

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