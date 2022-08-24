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Самый большой пакет военной помощи Украине от США: когда получим оружие

24 августа 2022, 23:13

Часть вооружения может "сформировать костяк мощных украинских сил будущего", говорят в Пентагоне.

ВСУ, Пентагон
ВСУ, Пентагон / Фото УНИАН, Reuters

США планируют начать поставки вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине, уже в ближайшие несколько месяцев.

"Поставки (вооружения Украине - ред.) начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы", - заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль в ходе брифинга.

По его словам, часть вооружения, которое вошло в новый пакет помощи Украине, не предназначено для применения в реалиях продолжающейся войны, но оно может "сформировать костяк мощных украинских сил будущего".

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

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