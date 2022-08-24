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ПВО и авиационные комплексы: Шмыгаль рассказал, какое вооружение Украина получит от США

24 августа 2022, 18:53

Размер военной помощи от США составляет 2,98 млрд долларов.

помощь от США, Шмыгаль
помощь от США, Шмыгаль / Коллаж фото УНИАН, twitter.com/DeptofDefense

Украина получит военную помощь на 2,98 млрд долларов от США. Это самый большой пакет такой помощи с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Стало известно, что именно передадут Штаты Украине в рамках этой помощи. Подробности рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его данным, ВСУ получат системы ПВО, авиационные комплексы и радары.

"Ценный подарок Украине ко Дню Независимости! Президента США Джо Байден объявил о выделении почти 3 млрд долларов военной помощи нашему государству. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу!" - отметил Шмыгаль.

Также он сообщил о том, что госбюджет Украины получил 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США – первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

Военная помощь Украине

25 июля сообщалось, что Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 270 миллионов долларов. Киев получит еще 4 единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, более трех десятков тысяч боеприпасов, 580 беспилотников Phoenix Ghost, противотанковое вооружение, запчасти и другое военное оборудование.

1 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

Другие новости:

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