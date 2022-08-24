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Подарок ко Дню Независимости: в США показали, как загружают новую партию боеприпасов для Украины

24 августа 2022, 08:28

Погрузка военной помощи на борт самолетов проходила на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст.

Военная помощь
Военная помощь / twitter.com/DeptofDefense

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки показало подготовку к отправке Украине очередной военной помощи.

На официальной странице в Twitter ведомства сообщили, что это произошло после полуночи 24 августа, Дня Независимости Украины, а погрузка военной помощи на борт самолетов проходила на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст.

"Работа продолжается. Это никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны", – прокомментировал министр обороны США Ллойд Остин.

На кадрах показано, как члены 305-й эскадрильи воздушного порта загружают пакеты боеприпасов, которые впоследствии направятся к ВСУ.

Военная помощь Украине
Военная помощь Украине / twitter.com/DeptofDefense
Военная помощь Украине
Военная помощь Украине / twitter.com/DeptofDefense
Военная помощь Украине
Военная помощь Украине / twitter.com/DeptofDefense

Военная помощь Украине

25 июля сообщалось, что Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 270 миллионов долларов. Киев получит еще 4 единицы реактивных систем залпового огня HIMARS, более трех десятков тысяч боеприпасов, 580 беспилотников Phoenix Ghost, противотанковое вооружение, запчасти и другое военное оборудование.

1 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

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