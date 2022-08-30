УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

США поставили Украине оружие для контрнаступления в Херсоне - CNN

30 августа 2022, 20:16

Вашингтон выполнил многие запросы, в том числе передал дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin.

ATACMS, флаг США
Помощь США / defense.gov, Reuters

Мощная поставка американского оружия для Украины была предназначены для контрнаступления на юге.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

По его словам, Украина просила оружие, специально предназначенное для наступательных действий.

Видео дня

В итоге Вашингтон выполнил многие запросы, в том числе передал дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, которые поставлялись в течение последних двух месяцев.

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

США планируют начать поставки вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине, уже в ближайшие несколько месяцев.

Читайте также:

война в Украине Вашингтон война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:16

США поставили Украине оружие для контрнаступления в Херсоне - CNN

20:13

Оккупанты в панике перекидывают колонны военной техники из Крыма на ХерсонщинуВидео

20:10

Приметы на 1 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была счастливойВидео

19:30

В оккупированном Херсоне гремят взрывы: черный столб дыма поднялся в небоВидео

19:30

Я легко представляю российское поражениемнение

Реклама
19:28

Год счастья и сказочной удачи: 3 знака зодиака станут главными везунчиками 2023 годаВидео

19:25

Американский генерал рассказал, чем опасна для Украины "заморозка" войны с Россией

19:04

Гороскоп на завтра, 31 августа 2022: Близнецам – семейные проблемы, Стрельцам – долги, Водолеям – вещие сныВидео

18:52

Уже разрабатываются эвакуационные маршруты: у Зеленского анонсировали активную деоккупацию КрымаВидео

18:51

Что делать, если съел плесень: опасно ли это для организма и какие продукты можно спасти

18:18

"Каждый день спрашивает, как там Украина": Хименес-Браво показал красавицу мать

18:17

Похолодает сильно: синоптик рассказала о погодном сюрпризе в последний день летаВидео

18:16

Хлывнюк заплакал, когда пел песню об УкраинеВидео

18:11

Звезда "Аббатства Даунтон" до слез растрогал видео о разрушении россиянами ХарьковаВидео

17:44

Доллар по 43: эксперт рассказал, чего ждать от курса валют в сентябре

17:44

"Чтобы не забыли, какая я красивая": Леся Никитюк снялась в сияющем образе

17:31

Сколько денег нужно на восстановление Украины: Зеленский назвал невероятную суммуВидео

17:25

После Дауни-младшего в носках "Россия": сестра Кардашьян попала в скандал с видео Красной площади

17:21

От них срывает башню: 4 женщины по знаку зодиака обладают сильной энергетикойВидео

17:14

"Всегда первым шел на амбразуру": путинистка Долина затосковала по концертам Кобзона

Реклама
17:12

Маникюр осень 2022: 5 самых модных вариантов, которые растопят даже самое холодное сердцеФото

16:57

Приметы на 31 августа: какие 2 вещи нужно сделать в последний день лета, чтобы привлечь удачуВидео

16:26

Как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке, чтобы водились деньги

16:05

Как избавиться от неприятного запаха в ванной или туалете: самые популярные способы

16:03

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

16:01

Войска РФ тихо выйдут, а ВСУ туда зайдут: Жданов назвал сценарии борьбы за КрымВидео

15:54

Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровьяВидео

15:45

Анна Кошмал показала "хороших русских"

15:43

Почему нельзя вырывать седые волосы: есть риск появления залысинВидео

15:32

Использованные чайные пакетики еще пригодятся: зачем их кладут в унитаз и обувь

15:24

8-10 тысяч долларов за пластику: эксперт рассказал, почему похороны Дугиной сочли инсценировкой

15:22

РФ выбросила $65 млн на деревянные HIMARS: СМИ выяснили, как ВСУ перехитрили оккупантовВидео

15:17

Лицемерка Надежда Бабкина спела в оккупированном Луганске на украинском языке

15:15

ВСУ ударили по фешенебельному яхт-клубу в Новой Каховке: там жило командование оккупантов - ХланьВидео

15:13

ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине - перехват ГУРВидео

14:49

"ФСБшники убегали в подштанниках": СМИ выяснили подробности взрыва в гостинице в МелитополеВидео

14:41

Как перетереть масло с мукой в крошку: 4 самых лучших способаВидео

14:21

Поп-король Шредингера: американская журналистка рассказала, почему смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Чтобы поссорить Украину и Запад: эксперт рассказал, как Россия использует ликвидацию ДугинойВидео

13:53

Из министра в завхозы: эксперт рассказал, чем занимается отстраненный от должности ШойгуВидео

Реклама
13:50

После атак Украины Черноморский флот РФ и его авиация на войне стали бесполезными – PoliticoВидео

13:45

На Херсонщине гауляйтера Стремоусова "увековечили" на туалетной бумагеВидео

13:41

Путин Крым не отдаст, но у Украины может появиться шанс вернуть полуостров и без войны – ЖдановВидео

13:27

Раздевали и закапывали в ледяную землю: оккупанты-палачи неделю измывались над украинцем

13:27

Как защититься от радиации в домашних условиях – что делать в первые часы

13:00

ВСУ ликвидировали российского капитана с украинскими корнямиВидео

12:56

Смеемся - значит не сдаемся: Лига Смеха возвращается на экраны – отныне на телеканале ТЕТ

12:53

Коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона в Россию и собрался "спасать Африку"Видео

12:50

Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала, как "слазит" с пилона

12:22

Скандал вокруг налоговой Львовской области: в Минфине ждут объяснения налоговиков

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять