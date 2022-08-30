США поставили Украине оружие для контрнаступления в Херсоне - CNN

Помощь США / defense.gov, Reuters

Мощная поставка американского оружия для Украины была предназначены для контрнаступления на юге.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

По его словам, Украина просила оружие, специально предназначенное для наступательных действий.

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В итоге Вашингтон выполнил многие запросы, в том числе передал дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, которые поставлялись в течение последних двух месяцев.

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

США планируют начать поставки вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине, уже в ближайшие несколько месяцев.

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