Украина получила системы NASAMS - Зеленский

Владимир Зеленский, ПВО NASAMS / president.gov.ua

Украина получила от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их все еще недостаточно, передает CBS.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS (зенитные ракетные комплексы). Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", - подчеркнул президент Украины.

При этом он добавил, что США ежемесячно выделяют 1,5 млрд. долларов на поддержку украинского бюджета.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Системы NASAMS для Украины

Ранее сообщалось, что США заключили важный контракт на 182 млн долларов, который предусматривает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

Позже генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что первые американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS прибудут в Украину до конца 2022 года.

Однако недавно стало известно, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США уже в течение двух месяцев. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера.

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