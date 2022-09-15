США передадут Украине ЗРК NASAMS уже в этом году - генерал Романенко

США передадут Украине NASAMS в этом году / Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Первые американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS прибудут в Украину до конца 2022 года. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду.

Остальные поставки ЗРК будут ожидаться на протяжении двух лет.

"По поставкам NASAMS следует понимать: это комплекс, первые две батареи, передадут нам до конца 2022 года. Американцы - не немцы, они передают то, что обещали. Оставшаяся часть денег из 3 миллиардов пойдут на то, чтобы еще шесть батарей произвести в течение двух лет, а потом передать нам", - сказал Игорь Романенко.

Он также добавил, что за противоракетную оборону еще нужно побороться. Романенко считает, что некоторые союзники хоте ли бы именно приостановить войну и будут согласны даже на "потерю украинских территорий".

Военная помощь Украине

Напомним, 24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

США планируют начать поставки вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине, уже в ближайшие несколько месяцев.

30 августа стало известно, что мощная поставка американского оружия для Украины была предназначены для контрнаступления на юге.

По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

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