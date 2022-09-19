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Украина получит ЗРК NASAMS: в ВСУ объяснили, как это повлияет на ПВО и "закроет ли небо"

19 сентября 2022, 02:15

Для того, чтобы "закрыть небо", нужно иметь не один такой ЗРК. Определенное их количество необходимо рассредоточить по всей территории нашего государства.

Украина получит ЗРК NASAMS: в ВСУ объяснили, как это повлияет на ПВО и 'закроет ли небо'
Чтобы "закрыть небо", нужно много комплексов NASAMS/ Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Украина может получить зенитно-ракетный комплекс NASAMS уже на протяжении нескольких месяцев. Это поможет усилить украинскую противовоздушную оборону. Однако лишь одной такой установки недостаточно, чтобы "закрыть небо".

Чтобы существенно усилить работу украинской ПВО, нужно иметь не одну такую ЗРК и рассредоточить их по всей территории нашего государства. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Комплексы NASAMS могли бы усилить действующую систему противовоздушной обороны, но о значимости можно говорить лишь тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей, которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и большие города, и важные государственные объекты", – отмечает Игнат.

Он пояснил, что по состоянию на это время нельзя ожидать, что Украина будет иметь сразу много этих комплексов. По его словам, "не всё сразу". Однако наше государство, возможно, получит шант постепенно обновлять свой эшелон ПВО.

Также спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что комплексы NASAMS – не дальнобойные. Они действуют в радиусе 40 километров. Однако у этих ЗРК есть ряд преимуществ.

"Но очень серьезное преимущество NASAMS – это скорость, мобильность и мощные маневровые ракеты, которые способны поражать ракеты, в том числе оперативно-тактических комплексов", – говорит Игнат.

Когда Украина может получить системы NASAMS

Ранее сообщалось, что США заключили важный контракт на 182 млн долларов, который предусматривает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году.

Позже генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что первые американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS прибудут в Украину до конца 2022 года.

Однако недавно стало известно, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США уже в течение двух месяцев. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера.

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