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В Кремле всерьез обсуждают уход Путина из-за "болезни" – Пионтковский

18 сентября 2022, 15:27

Окружение российского диктатора считает уход Путина от дел под прикрытием болезни наиболее мягким вариантом его отстранения.

Владимир Путин, Андрей Пионтковский
В Кремле всерьез обсуждают уход Путина из-за "болезни" – Пионтковский/ УНИАН, скрин

В Кремле уже достаточно серьезно обсуждают вариант, чтобы устранить российского диктатора Владимира Путина от власти. И чтобы это сделать "помягче", там готовятся сообщить, якобы он заболел, после чего временно передать власть Совету безопасности страны-агрессора РФ.

Такой вариант озвучил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телемарафона "FreeДом", ссылаясь на слова своего источника в Кремле.

"Мой источник в Москве все более настойчиво повторяет, что это всё более серьезно обсуждается чекистской верхушкой в бункере... Могу даже назвать фамилию – выдвигает эту идею Ковальчук. Ну, это единственный человек, на которого Путин смотрел снизу вверх. Таков глава идеологической чекистской мафии, идеолог войны", – говорит Пионтковский.

По словам политолога, Ковальчук предложил самый мягкий вариант ухода от дел для российского президента.

"Предлагал вариант, наиболее мягкий для Путина, который будет спасать Путина. Это следующий вариант: объявляется, что Путин заболел, и на время его болезни его полномочия временно передаются коллективному органу – Совету безопасности. Вот эта версия становится вс' более такой доминирующей. И я думаю, что завтра, когда Путин вернется из Самарканда опозоренным, она будет очень на повестке дня", – отмечает Пионтковский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пристыдил главу Кремля Владимира Путина из-за войны против Украины. Главе российского государства якобы стало стыдно и он заявил о, мол, готовности к миру с Киевом.

Также ранее российский президент Владимир Путин уже начал скулить на международном уровне о том, что Украина отказывается от переговоров и хочет поставить точку в войне на поле боя. Об этом он начал говорить во время той же самой встречи с премьер-министром Индии.

При этом всем Путин в очередной раз заявил, якобы война против Украины "идет по плану". К тому же диктатор еще и отметил, что этот план "не подлежит корректировке".

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