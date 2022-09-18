В освобожденном Подвысоком на Харьковщине подняли флаг Украины

Под Изюмом еще один населенный пункт освобожден от российских оккупантов.
В Харьковской области в еще одном населенном пункте, который был ранее оккупирован РФ, подняли флаг Украины.
В селе Подвысокое Изюмского района вывесили украинский флаг. Об этом идет речь в сообщении Боровского сельского совета в Telegram.
"Установление государственного флага на Подвысочанском доме культуры", - говорится в подписи к опубликованному видео.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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