В освобожденном Подвысоком на Харьковщине подняли флаг Украины

Флаг Украины подняли в Подвысоком / Скриншот

В Харьковской области в еще одном населенном пункте, который был ранее оккупирован РФ, подняли флаг Украины.

В селе Подвысокое Изюмского района вывесили украинский флаг. Об этом идет речь в сообщении Боровского сельского совета в Telegram.

"Установление государственного флага на Подвысочанском доме культуры", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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