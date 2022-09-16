"Все по плану": Путин пофантазировал, якобы "воюет лишь частью своей армии"

Путин пофантазировал, якобы "воюет лишь частью своей армии"/ Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, якобы война против Украины "идет по плану". При этом диктатор еще и отметил, что этот план "не подлежит корректировке".

По его словам, основная цель – освобождение Донбасса. Эту свою "заезженную" риторику он повторил во время брифинга на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

При этом Путин, несмотря на все провалы российских оккупантов на фронте, посмел заявить, будто на Донбассе наступление не прекращается. А насчет того, почему всё так медленно движется, отметил, что, мол, Россия никуда не спешит.

"План спецоперации корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения. Основная цель – освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим", – заявил российский диктатор.

При этом он еще и озвучил свои розовые мечты о том, что якобы РФ воюет не всей армией, а лишь контрактной частью.

Ранее сообщалось, что Путин уже начал скулить на международном уровне о том, что Украина отказывается от переговоров и хочет поставить точку в войне на поле боя. Российский диктатор резко изменил свою риторику в отношении войны вместо "специальной военной операции" вдруг начал говорить "конфликт".

Напомним, по словам российского политолога Андрея Пионтковского, в Кремле готовят отстранение от власти президента России Владимира Путина. Вероятно, объявят о его болезни и временном прекращении исполнения обязанностей. Власть окажется в руках Совбеза РФ, который через некоторое время заявит об ошибках Путина в отношении Украины. План уже прорабатывается.

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