Угроза ракетной атаки: Россия разместила вокруг Украины 800 единиц авиации

Около Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов.
Россия держит возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов.
Как сообщил спикер Воздушных сил Юрия Игната во время брифинга, российская авиация находится на территории РФ, в Крыму и Беларуси.
"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.
Около Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Враг использует истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.
Кроме того, Россия самолетам дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов. Также в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.
По словам Игната, за сутки оккупанты делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тысяч самолетовылетов.
Он добавил, что зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.
ВСУ сбивают самолеты оккупантов
Ранее сообщалось, что спецназовцы Нацгвардии уничтожили российский военный самолет Су-25 возле города Купянск на Харьковщине. Вражеский дозвуковой штурмовик украинские воины сбили с помощью ПЗРК "Стингер". А после этого нацгвардейцы еще и захватили пленных в городе и уничтожили российскую технику.
Напомним, в захваченном Россией Крыму разбился военный самолет российских оккупантов Су-25. Авиакатастрофа произошла около 6 часов утра 11 сентября. Самолет упал в поле. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.
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