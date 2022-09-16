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Угроза ракетной атаки: Россия разместила вокруг Украины 800 единиц авиации

16 сентября 2022, 19:39

Около Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов.

российский дальний бомбардировщик Ту-22М3, российский самолет
Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 / armyinform.com.ua, УНИАН

Россия держит возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов.

Как сообщил спикер Воздушных сил Юрия Игната во время брифинга, российская авиация находится на территории РФ, в Крыму и Беларуси.

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.

Около Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Враг использует истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.

Кроме того, Россия самолетам дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов. Также в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

По словам Игната, за сутки оккупанты делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тысяч самолетовылетов.

Он добавил, что зенитные ракетные войска Украины с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.

ВСУ сбивают самолеты оккупантов

Ранее сообщалось, что спецназовцы Нацгвардии уничтожили российский военный самолет Су-25 возле города Купянск на Харьковщине. Вражеский дозвуковой штурмовик украинские воины сбили с помощью ПЗРК "Стингер". А после этого нацгвардейцы еще и захватили пленных в городе и уничтожили российскую технику.

Напомним, в захваченном Россией Крыму разбился военный самолет российских оккупантов Су-25. Авиакатастрофа произошла около 6 часов утра 11 сентября. Самолет упал в поле. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.

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